МО России: Киев планирует провести в Харькове карательную операцию против местных жителей

Украинские власти планируют направить в Харьков сотрудников спецслужб с целью проведения карательной операции против лояльных России местных жителей. Об этом заявил начальник российского Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Киевский режим... планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды), и последующего их обвинения в «коллаборационизме», — рассказал он на брифинге.

Мизинцев добавил, что украинские спецслужбы будут искать в телефонах звонки на номера в Россию, а также осуждающие киевский режим переписки.

«Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и в ряде других населённых пунктов», — подытожил он.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики с целью вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.