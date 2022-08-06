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Минобороны: ВСУ готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска

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Вооружённые силы Украины готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска (ДНР), для того чтобы обвинить российских военных в неизбирательных ударах.
Минобороны: ВСУ готовят провокацию с гибелью мирного населения в пригороде Славянска
  • РИА Новости

Об этом проинформировал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

По его словам, командование украинских войск силами 72-го центра информационно-психологических операций готовит очередную масштабную провокацию с гибелью мирного населения.

Он добавил, что в пригороде Славянска развёрнуты миномётные расчёты, из которых 7 августа планируется обстрелять места компактного проживания местного населения и беженцев на улице Геологической во время раздачи гуманитарной помощи.

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики с целью вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.

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