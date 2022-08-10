Глава ЛНР Пасечник: Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях республики
«На освобождённых территориях те шахты, которые действовали (до 2014 года. — RT), — «Золотое», «Горское» — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Пасечника, все шахты затоплены выше точки невозврата, у властей республики практически нет возможности полностью откачать из них воду.
Ранее стало известно, что украинские военные десять раз выстрелили из танка в направлении посёлка шахты «Трудовская» в Донецке.