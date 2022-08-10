Глава ЛНР Пасечник: Киев затопил шахты на ранее подконтрольных ему территориях республики

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что украинские военные затопили практически все шахты, расположенные на ранее подконтрольных ему территориях республики.

«На освобождённых территориях те шахты, которые действовали (до 2014 года. — RT), — «Золотое», «Горское» — такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Пасечника, все шахты затоплены выше точки невозврата, у властей республики практически нет возможности полностью откачать из них воду.

Ранее стало известно, что украинские военные десять раз выстрелили из танка в направлении посёлка шахты «Трудовская» в Донецке.