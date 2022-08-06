В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из танка посёлок шахты «Трудовская»

Украинские военные десять раз выстрелили из танка в направлении посёлка шахты «Трудовская» в Донецке.

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:05 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»): произведено десять выстрелов из танка», — заявили в представительстве.

Ранее Генпрокуратура ЛНР сообщила, что один человек погиб и девять пострадали в результате попадания снаряда Вооружённых сил Украины в девятиэтажный дом в Алчевске.