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В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из танка посёлок шахты «Трудовская»

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Украинские военные десять раз выстрелили из танка в направлении посёлка шахты «Трудовская» в Донецке. 
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли из танка посёлок шахты «Трудовская»
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 20:05 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (посёлок шахты «Трудовская»): произведено десять выстрелов из танка», — заявили в представительстве.

Ранее Генпрокуратура ЛНР сообщила, что один человек погиб и девять пострадали в результате попадания снаряда Вооружённых сил Украины в девятиэтажный дом в Алчевске.

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