МИД России: целью ВС страны на Украине не являются гражданские объекты и мирные жители

Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что целями Вооружённых сил России не являются гражданские объекты и мирное население Украины.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам представителя МИД, российские военнослужащие наносят удары только по военным объектам с использованием высокоточного оружия.

«Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с её территории», — подчеркнул он истинные намерения России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на Совете Безопасности организации заявил, что страна законно считает военными целями украинские склады с западным оружием, а также иностранных наёмников.