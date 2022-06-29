МИД России: целью ВС страны на Украине не являются гражданские объекты и мирные жители

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Директор второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что целями Вооружённых сил России не являются гражданские объекты и мирное население Украины.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам представителя МИД, российские военнослужащие наносят удары только по военным объектам с использованием высокоточного оружия. 

«Наши военные совместно с силами ДНР и ЛНР планомерно работают над реализацией всех поставленных задач по освобождению Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины, устранению угроз России, исходящих с её территории», — подчеркнул он истинные намерения России.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на Совете Безопасности организации заявил, что страна законно считает военными целями украинские склады с западным оружием, а также иностранных наёмников.

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