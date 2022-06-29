Полянский: на Украине западное оружие, склады и наёмники остаются военными целями России

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на Совете Безопасности организации заявил, что страна законно считает военными целями украинские склады с западным оружием, а также иностранных наёмников.

Об этом сообщает ТАСС.

«От вас (стран Запада. — RT) в Киеве хотят лишь поддержки деньгами и оружием. При этом вы должны понимать, что поставки последнего, как мы вас с самого начала и предупреждали, были и остаются для нас военными целями, как и наёмники из ваших государств. И объекты, где это оружие и наёмники размещаются или складируются, также становятся законными военными целями», — отметил зампостпреда.

Кроме того, по его мнению, власти Киева специально размещают склады с оружием и боеприпасами в центральных районах населённых пунктов, в непосредственной близости от жилых домов, для того чтобы сделать из них живой щит. Россия же по городам и мирным жителям ударов не наносит.