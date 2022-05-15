В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка войсками ВСУ

Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:08 — населённый пункт Новомихайловка — город Донецк (Петровский район): выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

13 мая съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском: операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Военкор Горшенин не пострадал.

Позднее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения членов съёмочной группы RT и других мирных граждан в городе Докучаевске в ДНР.