СК возбудил дело по факту обстрела в Докучаевске, под который попала съёмочная группа RT

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения съёмочной группы RT и других мирных граждан в городе Докучаевске в ДНР.
СК возбудил дело по факту обстрела в Докучаевске, под который попала съёмочная группа RT
  • © Пресс-служба СК РФ

«Возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащих Вооружённых сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещённых средств и методов ведения войны)», — сообщило ведомство.

Как установили следователи, 13 мая ВСУ и члены украинских воинских формирований с применением РСЗО «Ураган» «произвели прицельный артиллерийский обстрел по объектам гражданской инфраструктуры».

В результате обстрела автозаправочной станции один человек погиб.

«Ранения различной степени тяжести получили два сотрудника съёмочной группы RT и два мирных жителя, которые были доставлены в городскую больницу. Также повреждены три автомобиля и девять квартир в жилых домах города Докучаевска», — пишет пресс-служба Следственного комитета.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

13 мая съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском: операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Военкор Горшенин не пострадал.

Позднее журналист сообщил, что ракетный удар был нанесён по заправке. В момент обстрела съёмочная группа остановилась на заправке, чтобы купить кофе. Корреспондент также рассказал, что военных объектов рядом с местом обстрела нет.

Операторы Баталин и Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар.

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