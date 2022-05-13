Военкор RT Горшенин рассказал подробности обстрела съёмочной группы в Докучаевске

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин рассказал подробности обстрела съёмочной группы в Докучаевске, в результате которого пострадали два оператора.

По словам Горшенина, ракетный удар был нанесён по заправке в Докучаевске. В момент обстрела съёмочная группа остановилась на заправке, чтобы купить кофе.

Корреспондент также рассказал, что военных объектов рядом с местом обстрела нет.

Ранее сообщалось, что съёмочная группа военного корреспондента RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел Вооружённых сил Украины в Донбассе. В результате операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения.