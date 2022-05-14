Операторы RT рассказали, как попали под обстрел в Докучаевске

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Операторы RT Владимир Баталин и Виктор Мирошников рассказали, как попали под ракетный удар со стороны украинских войск в Докучаевске в Донецкой Народной Республике.
Операторы RT рассказали, как попали под обстрел в Докучаевске

    Съёмочная группа остановилась на заправке, чтобы выпить кофе, и в этот момент начался обстрел. Как рассказал Баталин, «снарядов восемь прилетело». Предположительно, это были «Грады».

    Все находившиеся на заправке люди побежали в ближайший магазин. Один мужчина скончался в результате попадания осколка от снаряда в голову.

    «Мужичок впереди немножко задержался, и после него мы [шли] и тем самым спрятались за «газель». А мужичок «ушёл», по-моему. Если б не успели, рядом лежали бы», — рассказал Баталин.

    Сейчас они находятся в больнице Донецка. Оба оператора получили нетяжёлые осколочные ранения, им оказали медпомощь.

    Ранее сообщалось, что следователи проведут расследование по факту обстрела съёмочной группы военного корреспондента RT Валентина Горшенина под Докучаевском в ДНР.

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