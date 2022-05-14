Операторы RT рассказали, как попали под обстрел в Докучаевске
Съёмочная группа остановилась на заправке, чтобы выпить кофе, и в этот момент начался обстрел. Как рассказал Баталин, «снарядов восемь прилетело». Предположительно, это были «Грады».
Все находившиеся на заправке люди побежали в ближайший магазин. Один мужчина скончался в результате попадания осколка от снаряда в голову.
«Мужичок впереди немножко задержался, и после него мы [шли] и тем самым спрятались за «газель». А мужичок «ушёл», по-моему. Если б не успели, рядом лежали бы», — рассказал Баталин.
Сейчас они находятся в больнице Донецка. Оба оператора получили нетяжёлые осколочные ранения, им оказали медпомощь.
Ранее сообщалось, что следователи проведут расследование по факту обстрела съёмочной группы военного корреспондента RT Валентина Горшенина под Докучаевском в ДНР.