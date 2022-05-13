СК России проведёт расследование по факту обстрела съёмочной группы RT в Донбассе

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Следователи проведут расследование по факту обстрела съёмочной группы военного корреспондента RT Валентина Горшенина под Докучаевском в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
СК России проведёт расследование по факту обстрела съёмочной группы RT в Донбассе
  • РИА Новости

«Следователи Следственного комитета Российской Федерации в рамках уголовного дела установят все обстоятельства обстрела съёмочной группы телеканала Russia Today в Донбассе», — говорится в заявлении.

В СК добавили, что следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг виновных лиц, которые будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в результате ЧП операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения. Военкор Горшенин не пострадал.

Позднее журналист сообщил, что ракетный удар был нанесён по заправке в Докучаевске. В момент обстрела съёмочная группа остановилась на заправке, чтобы купить кофе.

Корреспондент также рассказал, что военных объектов рядом с местом обстрела нет.

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