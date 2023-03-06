В результате действий Южной группировки войск: в МО РФ заявили об уничтожении до 225 военных ВСУ на Донецком направлении

За сутки украинская сторона потеряла на Донецком направлении спецоперации до 225 военных, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате активных действий подразделений Южной группировки войск уничтожено пять БМП, девять бронемашин, комплекс РСЗО «Ураган» и другая техника. Кроме того, было сбито два украинских истребителя — Су-27 и МиГ-29, — а также вертолёт Ми-8.

В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении специальной военной операции ВСУ за сутки потеряли более 200 человек. «В ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки ликвидированы до 225 украинских военнослужащих, уничтожено пять боевых машин пехоты, девять боевых бронированных машин, пять пикапов, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Ураган» и гаубица Д-30», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также рассказал, что на территории Донецкой Народной Республики уничтожены склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара и ряда других населённых пунктов ДНР. За сутки в этих секторах ликвидированы до 65 военнослужащих ВСУ, уничтожено две бронемашины, два пикапа, а также боевые машины реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град».

На Херсонском направлении огнём артиллерии уничтожено три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная гаубица «Акация».

В результате ударов авиации и огня артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении СВО ликвидированы до 45 военнослужащих ВСУ, уничтожено две бронемашины и три пикапа.

Брифинг Минобороны РФ о ходе спецоперации на Украине

На Краснолиманском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» и огня артиллерии поражены живая сила и техника ВСУ в районе населённых пунктов Ямполовка (ДНР) и Червоная Диброва (ЛНР).

Потери противника за сутки в этом секторе составили свыше 160 военных, один танк, три БМП, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и одна боевая машина РСЗО «Град».

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 86 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику противника в 117 районах.

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По данным Минобороны РФ, около Троицкого (ДНР) уничтожена самоходная огневая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1». В районе Андреевки (ДНР) уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300. Кроме того, в районе Гуляйполя (Запорожская область) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский истребитель Су-27. Кроме того, был поражён вертолёт Ми-8. Средства противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины.

Наряду с этим за сутки было перехвачено 15 реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган», уничтожено девять беспилотников.

В общей сложности за время спецоперации на Украине уничтожено 396 самолётов противника, 217 вертолётов, более 3,3 тыс. беспилотников, 410 зенитных ракетных комплексов, почти 8,2 тыс. танков и других боевых бронированных машин, свыше тысячи боевых машин РСЗО, более 4,2 тыс. орудий полевой артиллерии и миномётов, а также около 8,8 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Работа Росгвардии в ЛНР

Сапёры Росгвардии обнаружили более 600 боеприпасов на заброшенном заводе в ЛНР, заявили в пресс-службе ведомства. В частности, на объекте найдены 152-мм артиллерийские снаряды, взрыватели к ним, боеприпасы к установке «Тюльпан», ракеты к РСЗО «Ураган», миномётные мины, танковые снаряды, ручные гранатомёты и выстрелы к ним.

Отмечается, что группа разминирования Росгвардии занимается обезвреживанием опасных предметов с соблюдением необходимых мер безопасности.