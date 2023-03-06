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Минобороны: войска России уничтожили до 45 украинских военных на Купянском направлении

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская Западная группировка войск поразила подразделения ВС Украины на Купянском направлении.
Минобороны: войска России уничтожили до 45 украинских военных на Купянском направлении
  • РИА Новости

Он отметил, что за сутки российские ВС уничтожили до 45 украинских военных.

«Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.

5 марта в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

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