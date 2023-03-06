Минобороны: войска России уничтожили до 45 украинских военных на Купянском направлении
- РИА Новости
Он отметил, что за сутки российские ВС уничтожили до 45 украинских военных.
«Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.
Он уточнил, что российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.
5 марта в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.