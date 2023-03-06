Минобороны: войска России уничтожили до 45 украинских военных на Купянском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская Западная группировка войск поразила подразделения ВС Украины на Купянском направлении.

Он отметил, что за сутки российские ВС уничтожили до 45 украинских военных.

«Поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики», — сообщил Конашенков.

Он уточнил, что российские военные также уничтожили две боевые бронированные машины и три пикапа ВСУ.

5 марта в российском Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.