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ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области

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Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что пункты уничтожены в районе Авдеевки в ДНР и Двуречного Купянского района.

Также в Минобороны России заявили, что российскими войсками в районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт запрещённого террористического полка «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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