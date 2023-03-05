ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Минобороны.
Уточняется, что пункты уничтожены в районе Авдеевки в ДНР и Двуречного Купянского района.
Также в Минобороны России заявили, что российскими войсками в районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт запрещённого террористического полка «Азов»*.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.