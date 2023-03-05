ВС России уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР и Харьковской области

Вооружённые силы России уничтожили за сутки пункты управления украинскими беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Уточняется, что пункты уничтожены в районе Авдеевки в ДНР и Двуречного Купянского района.

Также в Минобороны России заявили, что российскими войсками в районе населённого пункта Марьевка Запорожской области поражён командный пункт запрещённого террористического полка «Азов»*.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.