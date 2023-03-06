Минобороны России: за сутки на Донецком направлении уничтожены до 225 солдат ВСУ

Российские военные на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожили до 225 солдат ВСУ, заявили в Минобороны России.

«В ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожены до 225 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в районе Дачного в ДНР российские военные уничтожили склад боеприпасов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских офицеров написала, что российские силы за последние несколько месяцев разгромили несколько наиболее подготовленных подразделений ВСУ в районе Артёмовска.