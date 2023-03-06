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СК России расследует свидетельство прицельной стрельбы украинских снайперов по гражданским

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Следственный комитет России будет расследовать факты свидетельства прицельной стрельбы снайперов ВС Украины по мирным жителям Артёмовска (Бахмута).
СК России расследует свидетельство прицельной стрельбы украинских снайперов по гражданским
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Белгородской области», — сказано в заявлении.

Ранее эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) Владимир Шатунов рассказал о прицельной стрельбе снайперов украинских войск по мирным жителям города.

По его словам, украинские военные «не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить».

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