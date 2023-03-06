СК России расследует свидетельство прицельной стрельбы украинских снайперов по гражданским
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Белгородской области», — сказано в заявлении.
Ранее эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) Владимир Шатунов рассказал о прицельной стрельбе снайперов украинских войск по мирным жителям города.
По его словам, украинские военные «не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить».