РИА Новости: свидетель сообщил о прицельной стрельбе снайперов ВСУ по жителям Артёмовска

Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) Владимир Шатунов рассказал о прицельной стрельбы снайперов украинских войск по мирным жителям города.

«Парень пошёл на 23-е (февраля в магазин. — RT) купить, я даже его знаю. Его снайпер застрелил. Моя жена возвращается назад, а он мертвый... Это украинская армия такая? Это фашисты», — сказал он РИА Новости.

По его словам, украинские военные «не объясняют, они могут вытащить автомат и застрелить».

Ранее эвакуированный из Артёмовска местный житель Юрий Марченко заявил, что в окрестностях города десятками лежат тела украинских военных.