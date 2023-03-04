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РИА Новости: местный житель заявил о десятках валяющихся тел бойцов ВСУ под Артёмовском

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Эвакуированный из Артёмовска (Бахмута) местный житель Юрий Марченко заявил, что в окрестностях города лежат десятками тела украинских военных.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками!» — сказал Марченко.

По его словам, убитых бойцов ВСУ он увидел во время эвакуации бойцами «Вагнера» мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории.

Ранее боец Группы Вагнера заявил, что пути снабжения ВСУ в Артёмовске находятся в зоне огневого поражения.

Также сообщалось, что боевики ВСУ подрывают мосты в Артёмовске в попытках замедлить продвижение российских сил.

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