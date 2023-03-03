Боец Группы Вагнера: пути снабжения ВСУ в Артёмовске находятся в зоне огневого поражения
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в данный момент все пути снабжения украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) находятся в зоне огневого поражения артиллерии Группы Вагнера.
- AP
- © Evgeniy Maloletka
Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в данный момент ВС России отрезают ВСУ от путей снабжения из Часова Яра.
Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что Артёмовск практически взят в окружение.
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