Узнать больше

Боец Группы Вагнера: пути снабжения ВСУ в Артёмовске находятся в зоне огневого поражения

Короткая ссылка
Боец ЧВК «Вагнер» заявил, что в данный момент все пути снабжения украинской армии в Артёмовске (Бахмуте) находятся в зоне огневого поражения артиллерии Группы Вагнера.
Боец Группы Вагнера: пути снабжения ВСУ в Артёмовске находятся в зоне огневого поражения
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в данный момент ВС России отрезают ВСУ от путей снабжения из Часова Яра.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что Артёмовск практически взят в окружение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить