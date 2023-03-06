Советник Пушилина Гагин: ВСУ в Артёмовске попали в котёл, аналогичный дебальцевскому

Котёл, образованный в Артёмовске (Бахмуте), аналогичен тому, в который ВСУ попали в Дебальцеве в 2015 году.

Об этом сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Это, можно сказать, практически новый котёл, который можно сравнить с дебальцевским и другими котлами, которые были ранее, в которых варились ВСУ», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее сообщалось, что подразделения 61-й пехотной, 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, а также 77-й аэромобильной бригады, начавшие отход западнее административных границ Артёмовска (Бахмута) в районе Часова Яра, столкнулись с дефицитом тяжёлых вооружений.