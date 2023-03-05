ВСУ перебрасывают резервы из Харьковской области к Артёмовску из-за больших потерь

Подразделения 61-й пехотной, 24-й и 93-й механизированных бригад, а также 77-й аэромобильной бригады, начавшие отход западнее административных границ Артёмовска (Бахмута) в районе Часова Яра, столкнулись с дефицитом тяжёлых вооружений.

По данным RT, значительная часть миномётов калибра 120 мм, противотанковых комплексов советского и зарубежного производства, а также самоходные артиллерийские орудия были уничтожены или серьёзно повреждены в боях либо оставлены из-за отсутствия техники для эвакуации и огневого контроля ВС России над трассами Хромово — Часов Яр и Красное (Ивановское) — Константиновка.

Из-за дефицита тяжёлых вооружений гаубицы Д-20 калибра 122 мм и Д-30 калибра 152 мм на вооружении 43-й артиллерийской бригады, прикрывающей отступление подразделений ВСУ из Артёмовска, начали значительно чаще выходить из строя.

Предположительно, проблему дефицита вооружений ВСУ собираются решать переброской артиллерии и тяжёлой техники с других направлений, в том числе артиллерийских дивизионов 47-й артиллерийской бригады и 302-го зенитного ракетного полка (С-300ПС) из Харьковской области.

По предварительным данным, для восполнения потерь оставленного и уничтоженного в Артёмовске и окрестностях тяжёлого вооружения может уйти от пяти недель до трёх месяцев.

Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявлял, что Артёмовск практически взят в окружение.