«Жертв и разрушений не допущено»: в МО РФ заявили о пресечении попытки массированной атаки беспилотников ВСУ на Крым

Вооружённые силы РФ предотвратили попытку массированной атаки украинских беспилотников на объекты Крыма. Об этом заявили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что шесть БПЛА сбито российскими ПВО, ещё четыре аппарата выведено из строя средствами РЭБ. В оборонном ведомстве подчеркнули, что жертв и разрушений на земле не допущено.

В Минобороны РФ заявили о предотвращении попытки проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крыма.

«Шесть украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО. Ещё четыре украинских беспилотных летательных аппарата выведено из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным Минобороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотников на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

Помимо этого, авиация ВКС РФ сбила в воздушном бою самолёт Су-24 Воздушных сил Украины.

Обстановка на направлениях спецоперации

На Купянском направлении штурмовая, армейская авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы группировки войск «Западная» поразили подразделения противника в Харьковской области. Также в этом районе и в Луганской Народной Республике уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. За сутки противник потерял на этом направлении до 90 украинских военных, три пикапа, а также гаубицу Д-30.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений и огнём артиллерии группировки «Центр» поражены живая сила и техника ВСУ в районах нескольких населённых пунктов ДНР и ЛНР. За сутки противник потерял свыше 150 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

В свою очередь, на Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии группировки войск «Южная» за сутки уничтожены до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Наряду с этим уничтожены склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Никольское (ДНР), а также Червоное, Новоданиловка и Щербаки (Запорожская область). Потери противника за сутки на этих направлениях составили до 80 военных, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении огнём артиллерии за сутки уничтожены до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны.

Также на russian.rt.com Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО РФ сообщили об уничтожении около 350 военных ВСУ на Донецком направлении

Авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 97 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и технику в 173 районах. Кроме того, на территории ДНР поражён пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

Росгвардия — о борьбе с украинскими беспилотниками в ЛНР

В Росгвардии рассказали, что специалисты ведомства обезвредили ударный беспилотник противника, начинённый 25 кг гексогена. Отмечается, что БПЛА не достиг объектов мирной инфраструктуры ЛНР и упал в лесополосе.

Как уточнили в ведомстве, о вероятном месте падения аппарата сообщили местные жители, после чего росгвардейцы вместе с сотрудниками РУВД МВД ЛНР прибыли в указанный район.

Специалисты Росгвардии определили, что беспилотник внешне идентичен китайской модели БПЛА Mugin-5, которая используется в сельском хозяйстве. Длина аппарата составляет 3,5 м, размах крыльев достигает 5 м, вес — больше 30 кг.

При осмотре беспилотника росгвардейцы обнаружили 25 кг гексогена, после чего аппарат вместе с содержимым был обезврежен с соблюдением мер безопасности.