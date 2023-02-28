Ударами авиации и огнём артиллерии: в МО РФ сообщили об уничтожении около 350 военных ВСУ на Донецком направлении

В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки были ликвидированы около 350 украинских военнослужащих, уничтожено две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три гаубицы. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве добавили, что Западная группировка войск нанесла поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении.

Обстановка на направлениях спецоперации

Вооружённые силы России на Купянском направлении нанесли поражение подразделениям ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что противник на этом направлении за сутки потерял до 25 военнослужащих, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» поразили живую силу и технику противника в ЛНР. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и самоходную гаубицу «Акация».

Как отметили в Минобороны России, на Донецком направлении в результате действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки были уничтожены около 350 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях спецоперации ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Шевченко (ДНР), а также Зелёного Гая (Запорожская область). Потери противника составили до 45 человек убитыми и ранеными, уничтожены две БМП и три пикапа.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Херсонском направлении Вооружённые силы РФ поразили склад боеприпасов.

Российские средства ПВО за сутки сбили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили в воздухе восемь украинских беспилотников.

Путин назвал доверие жителей Донбасса надёжной опорой для власти

Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ назвал доверие жителей Донбасса надёжной опорой для властей.

«Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие вооружённым силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», — подчеркнул президент.

Говоря о приоритетах работы, глава государства заявил о необходимости уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

«Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой. Обязательно надо работать с людьми, помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша (и ваша) надёжная, самая главная опора», — сказал Путин.

Также президент подчеркнул, что под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок границы. В состав развёрнутой там группировки входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооружённых сил и Росгвардии, отметил российский лидер.

«Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — отметил Путин на заседании коллегии ФСБ.

Глава государства подчеркнул, что 2022 год был особым для ФСБ: «Подразделения ФСБ принимали прямое участие в специальной военной операции, решали здесь сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу, активно боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией, экстремизмом».

Эксклюзив RT с передовой в Марьинке

Российские подразделения выявили скопление ВСУ в жилом доме и нанесли удар из противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё». RT публикует эксклюзивные кадры военкора Влада Андрицы.

Эксклюзив RT с передовой

Боец с позывным Храм рассказал, что определённые участки дороги от Курахова до Марьинки находятся под контролем России. Теперь противнику сложнее подвозить боеприпасы и восполнять потери живой силы.

«Ежедневно наблюдается (со стороны ВСУ. — RT) пополнение и живой силой, и боеприпасами. Ребята работают, выявляют, уничтожают», — рассказал RT военнослужащий.