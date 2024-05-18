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В Бишкеке заявили, что деструктивные СМИ распространяют ложные данные о Киргизии

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Деструктивные силы в иностранных СМИ распространяют ложные сведения о ситуации в Киргизии, заявил республиканский МИД. Как утверждает ведомство, обстановка в Бишкеке сейчас спокойная и контролируемая.
В Бишкеке заявили, что деструктивные СМИ распространяют ложные данные о Киргизии
  • Gettyimages.ru
  • © Michael Hall

«Деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях в особенности на территории Исламской Республики Пакистан преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызской Республике», — цитирует министерство РИА Новости.

МИД попросил представителей средств массовой информации и блогерского сообщества руководствоваться только официальной и проверенной информацией.

Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.

Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.

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