В Бишкеке заявили, что деструктивные СМИ распространяют ложные данные о Киргизии

Деструктивные силы в иностранных СМИ распространяют ложные сведения о ситуации в Киргизии, заявил республиканский МИД. Как утверждает ведомство, обстановка в Бишкеке сейчас спокойная и контролируемая.

«Деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях в особенности на территории Исламской Республики Пакистан преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызской Республике», — цитирует министерство РИА Новости.

МИД попросил представителей средств массовой информации и блогерского сообщества руководствоваться только официальной и проверенной информацией.

Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.

Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.