В Бишкеке заявили, что деструктивные СМИ распространяют ложные данные о Киргизии
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«Деструктивными силами в зарубежных средствах массовой информации, социальных сетях в особенности на территории Исламской Республики Пакистан преднамеренно распространяются абсолютно ложные, не соответствующие действительности сведения о ситуации в Кыргызской Республике», — цитирует министерство РИА Новости.
МИД попросил представителей средств массовой информации и блогерского сообщества руководствоваться только официальной и проверенной информацией.
Как ранее заявили в Минздраве Киргизии, около 30 человек получили различные травмы в ходе беспорядков в центре Бишкека.
Перед этим милиция разогнала участников стихийной акции, собравшихся в центре Бишкека после массовой драки с участием иностранцев во дворе одного из хостелов.