ВС России уничтожили склад теробороны Украины в Херсонской области

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

«На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов боевиков ВСУ в Николаевской области.