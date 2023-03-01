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ВС России уничтожили склад теробороны Украины в Херсонской области

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.
ВС России уничтожили склад теробороны Украины в Херсонской области
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области», — говорится в заявлении ведомства.

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