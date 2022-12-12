В районах населённых пунктов ДНР: российские ПВО за сутки сбили два самолёта МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 ВСУ

Два самолёта МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины уничтожены в воздухе российскими средствами противовоздушной обороны в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Наряду с этим российские войска пресекли контратаку роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ в направлении населённого пункта Пески в ДНР. Потери противника составили до 30 боевиков, две БМП и три пикапа.

В Донецкой Народной Республике за минувшие сутки сбиты два самолёта и два вертолёта Воздушных сил Украины. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены в воздухе два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Родинское и Павловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, сбито два украинских вертолёта Ми-8 в районах населённых пунктов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики», — сказал Конашенков.

Наряду с этим средствами ПВО в воздухе над Харьковской областью, Луганской Народной Республикой и Донецком сбиты шесть беспилотников, в районе Юбилейного Херсонской области перехвачены две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в Запорожской области, а также нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, а также живой силе и военной технике в 156 районах.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены украинская боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч» (Харьковская область) и боевая машина системы залпового огня «Град» (ДНР).

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что российские ВС продолжают наступление на Донецком направлении. Так, упреждающим огнём пресечена попытка противника силами одной роты 59-й мотопехотной бригады ВСУ контратаковать российские позиции вблизи Песков ДНР. Потери ВСУ составили до 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

«На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — заключил Конашенков.

Бои за Марьинку

Город Марьинка в Донецкой Народной Республике уже на 70% под контролем российских войск. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Непосредственно внутри самой Марьинки бои. Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений», — сказал он.

По его словам, боевые действия ведутся в жилой застройке города.

Ранее заместитель командира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал RT, как проходил штурм Павловки в ДНР, которую освободили 14 ноября.

Курская область

Пресс-секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина опровергла появившиеся в Telegram-каналах сообщения о якобы введении в регионе военного положения.

«В ряде Telegram-каналов со ссылкой на губернатора появилась информация о том, что в Курской области готовятся ввести военное положение. Это чушь! Просим доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам», — цитирует её РИА Новости.

6 декабря курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в регионе формируется народная дружина «Патриот», которая будет помогать военным охранять территорию субъекта РФ. 12 декабря в связи с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей в Курской области запретили продажу и запуск фейерверков.

Херсонское направление

Российские войска уничтожили большую часть переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении. Об этом в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадае заявил помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов.

«Ну, то, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Мы ощутили, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, хочу отметить, что нами большая часть этой техники и живой силы уже уничтожена», — сказал он, отвечая на вопрос о переброске Киевом сил и техники в Херсонскую область.

По его словам, на протяжении около трёх недель было уничтожено около 50 украинских танков и такое же количество бронетехники.

«То есть у нас получилась такая картина, что переброска украинскими формированиями своей живой силы и техники на наш участок — для нас это, наоборот, пошло на пользу. Потому что у нас получилась активная возможность уничтожить максимальное количество этого всего», — сказал он.

Алаудинов также заявил, что российские войска готовы к отражению любого контрнаступательного действия.

«Мы не даём противнику уже самому как-то от себя, как говорится, принимать решения и двигаться в нашем направлении. Потому что ежедневно мы сами двигаемся вперёд», — заявил командир спецназа «Ахмат».