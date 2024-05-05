Макрон заявил, что мощность и дальность российских ракет подвергают Европу опасности
По его словам, на Украине «на карту поставлена безопасность европейцев».
«Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — цитирует французского лидера ТАСС.
Также Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией.
Ранее французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев заявил, что Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте.