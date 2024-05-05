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Макрон заявил, что мощность и дальность российских ракет подвергают Европу опасности

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Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение в интервью газете La Tribune, что возможности и дальность российских баллистических ракет подвергают опасности европейские страны.

По его словам, на Украине «на карту поставлена безопасность европейцев».

«Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране», — цитирует французского лидера ТАСС.

Также Макрон заявил о необходимости продолжения диалога с Россией.

Ранее французский генерал Кристоф Гомар, кандидат на выборах в Европарламент от республиканцев заявил, что Франция сейчас не готова участвовать в украинском конфликте.

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