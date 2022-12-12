Алаудинов сообщил об уничтожении большей части переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские войска уничтожили большую часть переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении.

Он прокомментировал сообщения о том, что после вывода российских войск из Херсона ВСУ перебрасывают на данное направление свои силы и технику.

«Ну, то, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Мы ощутили то, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, хочу отметить, что нами большая часть этой техники и живой силы уже уничтожена», — сказал он.

По его словам, на протяжении около трёх недель было уничтожено около 50 украинских танков и такое же количество бронетехники.

«То есть, у нас получилась такая картина, что, наоборот, переброска украинскими формированиями своей живой силы и техники на наш участок – для нас это, наоборот, пошло на пользу. Потому что у нас получилась активная возможность уничтожить максимальное количество этого всего», — сказал он.

Алаудинов также заявил, что российские войска готовы к отражению любого контрнаступательного действия.

«Мы не даём противнику уже самому как-то от себя, как говорится, принимать решения и двигаться в нашем направлении. Потому что ежедневно мы сами двигаемся вперёд», — заявил командир спецназа «Ахмат».

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.