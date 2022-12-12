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Алаудинов сообщил об уничтожении большей части переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении

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Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов в интервью военкору RT Arabic Саргону Хадая заявил, что российские войска уничтожили большую часть переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении.
Алаудинов сообщил об уничтожении большей части переброшенной ВСУ техники на Херсонском направлении
  • РИА Новости

Он прокомментировал сообщения о том, что после вывода российских войск из Херсона ВСУ перебрасывают на данное направление свои силы и технику.

«Ну, то, что они могли перебросить на наш участок, они уже перебросили. Мы ощутили то, что было переброшено очень большое количество техники и живой силы. И, естественно, хочу отметить, что нами большая часть этой техники и живой силы уже уничтожена», — сказал он.

По его словам, на протяжении около трёх недель было уничтожено около 50 украинских танков и такое же количество бронетехники.

«То есть, у нас получилась такая картина, что, наоборот, переброска украинскими формированиями своей живой силы и техники на наш участок – для нас это, наоборот, пошло на пользу. Потому что у нас получилась активная возможность уничтожить максимальное количество этого всего», — сказал он.

Алаудинов также заявил, что российские войска готовы к отражению любого контрнаступательного действия. 

«Мы не даём противнику уже самому как-то от себя, как говорится, принимать решения и двигаться в нашем направлении. Потому что ежедневно мы сами двигаемся вперёд», — заявил командир спецназа «Ахмат».

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением организовать оборону на Херсонском направлении по рубежу реки Днепр и приказал приступить к отводу войск.

11 ноября переброска группировки войск на левый берег Днепра завершилась.

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