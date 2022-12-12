«В район населённого пункта Стельмаховка»: в ЛНР сообщили о переброске Киевом дополнительных сил ВСУ под Сватово

Киевский режим наращивает военную группировку на Сватовском направлении, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. По его словам, выявлена дополнительная переброска сил и средств в район населённого пункта Стельмаховка. Также украинское командование направило на Артёмовское направление большое количество врачей в связи с серьёзными потерями в рядах ВСУ. Наряду с этим врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения.

Киевский режим направил на Артёмовское направление значительное число медицинских сотрудников, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.

«В районы населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск отмечено прибытие большого количества врачей с Западной Украины», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, подобные действия украинского командования связаны с большими потерями в рядах ВСУ.

При этом Марочко сообщил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление.

«В районе населённого пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватова) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — добавил он.

На прошлой неделе в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские вооружённые формирования ежедневно в боях за Артёмовск теряют убитыми и ранеными до батальона личного состава.

Обстрелы ДНР и ЛНР

Девять мирных жителей, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения, пострадали за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 51 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ, которые выпустили 235 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также из РСЗО «Град».

В СЦКК ЛНР сообщили, что вооружённые формирования Украины выпустили по Сватову один снаряд из 155-мм артиллерийского орудия, в результате чего был разрушен дом, ещё одно строение повреждено.

Пуск ракет из «Искандера»

Минобороны России показало кадры пуска ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по военным объектам Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации.

На видео пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету, по приказу командного пункта расчёт запускает ракеты.

«От получения задачи до пуска — несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности», — говорится в сообщении.

Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у российской промышленности нет возможности восполнить израсходованные во время спецоперации боеприпасы. В ответ на это опрошенные RT эксперты отметили, что Россия располагает достаточными ресурсами для производства необходимого количества образцов высокоточного оружия.

Продвижение российских ВС в Донбассе

Российские войска продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём видеообращении.

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд», — сказал он.

По его словам, на одних участках речь идёт о продвижении на 100—200 м в день, на других — 10—20 м, но здесь важно улучшение позиций подразделений.

Наряду с этим он указал на усиление контрбатарейной борьбы, «насколько это возможно», в связи с участившимися обстрелами Донецка. «Противник с нескольких направлений — Нетайлово, Тоненькое — наносит веерные обстрелы по центральной части города Донецка», — пояснил Пушилин.

Как проходило освобождение Павловки

Заместитель командира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал в беседе с RT, как проходил штурм Павловки в ДНР, которую освободили 14 ноября. По его словам, задачей взвода было обеспечить зелёный коридор для ввода дополнительных сил.

«Чуть-чуть у нас всё пошло не по плану, но мы сымпровизировали. Противник не ожидал такого яркого и, возможно, в чём-то наглого захода. Где мы заняли позиции, там противник нас вообще не ждал», — заявил он.

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Замкомандира рассказал, что был на позициях все две с половиной недели, пока шла операция по освобождению Павловки. По его словам, самыми тяжёлыми были второй и третий дни боёв, когда противник вычислил позиции взвода.

«Я так подозреваю, он понял, что на данной (лесополосе. — RT) мы организовываем зелёный коридор... Ежедневно чуть ли не по расписанию прилетало — работали, начиная от миномётов и заканчивая танками и зенитными установками», — пояснил военный.

14 ноября Минобороны РФ сообщило, что в результате упорных боёв ВС России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.