«В район населённого пункта Стельмаховка»: в ЛНР сообщили о переброске Киевом дополнительных сил ВСУ под Сватово
- Подбитый танк ВСУ в селе Цуповка в Харьковской области. Архивное фото
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
Киевский режим направил на Артёмовское направление значительное число медицинских сотрудников, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, сославшись на данные разведки.
«В районы населённых пунктов Константиновка, Часов Яр и Артёмовск отмечено прибытие большого количества врачей с Западной Украины», — цитирует его РИА Новости.
По его мнению, подобные действия украинского командования связаны с большими потерями в рядах ВСУ.
При этом Марочко сообщил, что Киев перебросил дополнительные силы на Сватовское направление.
«В районе населённого пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватова) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника», — добавил он.
На прошлой неделе в Народной милиции ЛНР сообщали, что украинские вооружённые формирования ежедневно в боях за Артёмовск теряют убитыми и ранеными до батальона личного состава.
Обстрелы ДНР и ЛНР
Девять мирных жителей, в том числе дети 2011 и 2019 годов рождения, пострадали за прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 51 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ, которые выпустили 235 единиц артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также из РСЗО «Град».
В СЦКК ЛНР сообщили, что вооружённые формирования Украины выпустили по Сватову один снаряд из 155-мм артиллерийского орудия, в результате чего был разрушен дом, ещё одно строение повреждено.
Пуск ракет из «Искандера»
Минобороны России показало кадры пуска ракет из оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» по военным объектам Вооружённых сил Украины в зоне спецоперации.
На видео пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету, по приказу командного пункта расчёт запускает ракеты.
«От получения задачи до пуска — несколько минут. Крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибая рельеф местности», — говорится в сообщении.
Ранее директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что у российской промышленности нет возможности восполнить израсходованные во время спецоперации боеприпасы. В ответ на это опрошенные RT эксперты отметили, что Россия располагает достаточными ресурсами для производства необходимого количества образцов высокоточного оружия.
Продвижение российских ВС в Донбассе
Российские войска продвигаются вперёд по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём видеообращении.
«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперёд», — сказал он.
По его словам, на одних участках речь идёт о продвижении на 100—200 м в день, на других — 10—20 м, но здесь важно улучшение позиций подразделений.
Наряду с этим он указал на усиление контрбатарейной борьбы, «насколько это возможно», в связи с участившимися обстрелами Донецка. «Противник с нескольких направлений — Нетайлово, Тоненькое — наносит веерные обстрелы по центральной части города Донецка», — пояснил Пушилин.
Как проходило освобождение Павловки
Заместитель командира взвода ДШБ 155-й бригады морской пехоты рассказал в беседе с RT, как проходил штурм Павловки в ДНР, которую освободили 14 ноября. По его словам, задачей взвода было обеспечить зелёный коридор для ввода дополнительных сил.
«Чуть-чуть у нас всё пошло не по плану, но мы сымпровизировали. Противник не ожидал такого яркого и, возможно, в чём-то наглого захода. Где мы заняли позиции, там противник нас вообще не ждал», — заявил он.Также на russian.rt.com «Отражая контратаки ВСУ»: в Минобороны РФ сообщили о наступательных действиях на Донецком направлении
Замкомандира рассказал, что был на позициях все две с половиной недели, пока шла операция по освобождению Павловки. По его словам, самыми тяжёлыми были второй и третий дни боёв, когда противник вычислил позиции взвода.
«Я так подозреваю, он понял, что на данной (лесополосе. — RT) мы организовываем зелёный коридор... Ежедневно чуть ли не по расписанию прилетало — работали, начиная от миномётов и заканчивая танками и зенитными установками», — пояснил военный.
14 ноября Минобороны РФ сообщило, что в результате упорных боёв ВС России полностью освободили Павловку в Донецкой Народной Республике.
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