Минобороны России опубликовало видео работы расчётов «Искандеров» в ходе спецоперации
Об этом сообщает РИА Новости.
На видео пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету, по приказу с командного пункта расчёт запускает ракеты.
Ранее Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео, на котором показано, как штурмовики Су-25 наносят ракетные удары по бронированной технике украинской армии.
11 декабря в ведомстве сообщили, что российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожены до 40 военных ВСУ.