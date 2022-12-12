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Минобороны России опубликовало видео работы расчётов «Искандеров» в ходе спецоперации

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщает РИА Новости.

На видео пусковая установка приводит в стартовое положение крылатую ракету, по приказу с командного пункта расчёт запускает ракеты.

Ранее Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео, на котором показано, как штурмовики Су-25 наносят ракетные удары по бронированной технике украинской армии.

11 декабря в ведомстве сообщили, что российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожены до 40 военных ВСУ.

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