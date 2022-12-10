Минобороны опубликовало видео нанесения ударов Су-25 по технике ВСУ

Минобороны России опубликовало в своём Telegram-канале видео, на котором показано, как штурмовики Су-25 наносят ракетные удары по бронированной технике украинской армии.

В сообщении говорится, что экипажи «Грачей» показали слаженность и профессионализм, удержав малую высоту на огромной скорости. В Минобороны объяснили, что в таких условиях сложно вести огонь.

Отмечается, что после того, как экипажи штурмовиков применили авиационные средства поражения, они выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и возвратились на аэродром вылета.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об эффективной работе авиации в ходе спецоперации на Украине.

7 декабря в Минобороны России сообщили, что российские Воздушно-космические силы сбили в небе над ДНР украинский фронтовой бомбардировщик Су-24.