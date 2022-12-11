Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ», — сказано в сводке ведомства.
Отмечается, что российские военные уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
6 декабря в министерстве сообщили, что ВС России продолжают успешное наступление на Донецком направлении.
Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России буквально ежедневно продвигаются на Угледарском направлении.