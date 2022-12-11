Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении

Российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожено до 40 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости