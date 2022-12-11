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Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении

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Российские военные продолжают вести наступление на Донецком направлении, во время отражения контратаки противника уничтожено до 40 военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ», — сказано в сводке ведомства.

Отмечается, что российские военные уничтожили до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

6 декабря в министерстве сообщили, что ВС России продолжают успешное наступление на Донецком направлении.

Кроме того, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России буквально ежедневно продвигаются на Угледарском направлении.

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