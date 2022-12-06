В Минобороны России заявили об успешном наступлении на Донецком направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении.

«На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПЭК и ТЭК Украины.