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В Минобороны России заявили об успешном наступлении на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска продолжают успешное наступление на Донецком направлении.
В Минобороны России заявили об успешном наступлении на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении успешно продолжаются наступательные действия российских войск. Попытки ВСУ контратаковать российские подразделения в районах населённых пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка Донецкой Народной Республики были отражены. За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих и пять боевых бронированных машин», — отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВС 5 декабря нанесли массированный удар по системе военного управления, ОПЭК и ТЭК Украины.

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