«Ежедневно они теряют до батальона личного состава»: в ЛНР рассказали о потерях ВСУ возле Артёмовска

Вооружённые силы Украины несут «довольно-таки большие» потери в боях за Артёмовск. По данным Народной милиции ЛНР, ежедневно противник теряет убитыми и ранеными до батальона личного состава. При этом киевский режим направил пополнение в район расположенного в ДНР населённого пункта. В то же время врио главы республики Денис Пушилин заявил, что на Краснолиманском направлении идёт «переламывание» украинских вооружённых формирований, которые пытаются продвинуться в направлении Сватова — Кременной.

Киевский режим подтянул дополнительные силы в район Артёмовска (Бахмута) Донецкой Народной Республики для восполнения потерь. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«В район населённого пункта Артёмовск отмечено прибытие пополнения для вооружённых формирований Украины. Большая часть военнослужащих сразу направлена для восполнения безвозвратных и санитарных потерь, остальные пока находятся в резерве командования», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Как отметил Марочко в эфире телеканала «Соловьёв LIVE», потери ВСУ на Артёмовском направлении «довольно-таки большие»: «По нашим данным, как минимум ежедневно они теряют до батальона личного состава».

При этом украинские боевики, по его словам, «несут катастрофические потери» в связи с попытками совершить прорыв в районе Сватова и Кременной.

Помимо этого, офицер НМ ЛНР сообщил, что киевский режим разрешил командирам ВСУ приводить в исполнение исключительные меры наказания. Он отметил, что ранее исполнителями таких поручений в основном были специально обученные люди из числа наёмников, но «сейчас уже... и украинцы готовы расстреливать друг друга».

«Командирам в принципе разрешили всё абсолютно, вплоть до приведения в исполнение исключительной меры наказания на линии боевого соприкосновения, чем и занимаются украинские так называемые командиры или заградотряды», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

4 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские войска ведут успешные наступательные действия в районе Артёмовска.

Краснолиманское направление

Ситуацию в районе Сватова и Кременной также прокомментировал врио главы ДНР Денис Пушилин.

«В районе Красного Лимана идёт перемалывание противника, который не оставляет попыток продвинуться, контратаковать в направлении Сватова — Кременной. Противника удаётся сдерживать. Киев направляет большое число военных именно на это направление, но мы видим, что не всегда количество превращается в качественную составляющую в плане успешного проведения операции. Ситуация вполне контролируемая», — заявил он в интервью ТАСС.

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Накануне в Минобороны РФ отметили, что подразделения российских ВС в ходе наступательных действий на Краснолиманском направлении «заняли выгодные рубежи и новые позиции». По данным ведомства, огнём артиллерии и ударами авиации были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Обстрелы ДНР и ЛНР со стороны ВСУ

Четыре человека погибли и 20 пострадали, в том числе дети 2005 и 2008 годов рождения, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны вооружённых формирований Украины, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Всего по территории республики за сутки было выпущено 147 различных боеприпасов. Обстрелом со стороны ВСУ были повреждены 50 домостроений в Ворошиловском районе Донецка, Горловке, Макеевке и Еленовке, а также 27 объектов гражданской инфраструктуры.

В ЛНР за прошедшие 24 часа зафиксировали обстрел Старобельска с применением двух ракет американской РСЗО M142 HIMARS.

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«В результате обстрела ранены три сотрудника МУП «Старобельский элеватор», а также повреждены складские помещения и весовая предприятия», — говорится в сообщении.

Ограничения Росавиации

Росавиация в очередной раз продлила ограничения на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России в связи с проведением СВО, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

«Режим временного ограничения полётов в 11 российских аэропортов продлён до 03:45 15 декабря 2022 года. Временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорты страны работают в штатном режиме.