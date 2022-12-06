Ранения получили 37 мирных жителей: в ДНР и ЛНР в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли 11 человек

За минувшие сутки в Алчевске (ЛНР) погибли семь человек при обстреле города украинскими военными из РСЗО HIMARS, ещё 27 мирных жителей пострадали. В результате обстрела посёлка Врубовка в ЛНР ранены трое. В то же время четыре жителя Донецка стали жертвами атак ВСУ. Семь жителей ДНР, в том числе девочка 2005 года рождения, пострадали. Помимо этого, в Запорожской области сообщили, что ВСУ с утра 6 декабря ведут обстрел промзоны Запорожской АЭС.

За минувшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках в результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины погибли 11 человек. Это следует из данных представительств республик в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Так, в ДНР жертвами атак ВСУ стали четыре гражданских лица в Киевском районе Донецка. Ещё семь мирных жителей, в том числе девочка 2005 года рождения, пострадали. В общей сложности территория республики подверглась 33 обстрелам, украинские военные выпустили 171 боеприпас.

«Повреждено 42 домостроения в Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки и Александровке, а также десять объектов гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В ЛНР погибли семь жителей города Алчевска, ещё 27 получили ранения. Повреждения были нанесены пяти жилым домам, учебным корпусам, общежитию и библиотеке Донбасского государственного технического института, а также ресторану.

В посёлке Врубовка ранения получили три мирных жителя 1982, 1986 и 1993 годов рождения.

Оба населённых пункта были обстреляны с применением американской РСЗО HIMARS и РСЗО БМ-21 «Град».

Атака БПЛА в Курской области

Беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте», — написал он в своём Telegram-канале.

Отметим, что в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности, а также режим ограничения полётов.

Накануне Минобороны РФ сообщило о попытке украинских вооружённых формирований с помощью беспилотников советского производства нанести удары по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. БПЛА были перехвачены средствами противовоздушной обороны ВКС России. Между тем из-за падения и взрыва обломков реактивных беспилотников трое российских военнослужащих получили смертельные ранения, ещё четверо пострадали, их доставили в медучреждения.

Также на russian.rt.com «Украинские БПЛА были перехвачены»: МО сообщило о попытках ВСУ ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Запорожская АЭС

С 07:00 мск ВСУ ведут обстрел промышленной зоны Запорожской атомной электростанции, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

«Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и прилётов», — сказал он.

По мнению члена главного совета администрации Запорожской области, обстрелы стали ответом на заявление МИД РФ о том, что контроль над ЗАЭС останется за Москвой.

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5 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля Москвы или передаче контроля какой-то «третьей стороне» не может быть и речи.

США стали причиной конфликта в Донбассе

Соединённые Штаты — виновник вооружённого конфликта в Донбассе, начавшегося в 2014 году. Такое мнение высказал режиссёр Оливер Стоун в интервью сербскому изданию Politika на кинофестивале RSIFF.

«Что происходит в Донбассе с 2014 года и сколько людей оттуда уехало из-за того, что США усиленно спонсировали украинскую армию? С 2014 года Украина перестала быть нейтральной, она была настроена против России, именно это нарушило баланс, отсюда и конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Он также обвинил Вашингтон в лицемерии, поскольку Америка «нарушает все правила, когда хочет», но осуждает за это другие страны.

Стоун также заявил, что ошибся, проголосовав за Джо Байдена на выборах 2020 года. По его мнению, действующий глава Белого дома оказался некомпетентным руководителем.