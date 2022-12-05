«Украинские БПЛА были перехвачены»: МО сообщило о попытках ВСУ ударить по аэродромам в Рязанской и Саратовской областях

Киевский режим пытался вывести из строя российские самолёты, ударив реактивными беспилотниками советского образца по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО сбили беспилотники, при этом упавшие обломки незначительно повредили самолёты. Трое российских военнослужащих технического состава, которые находились на аэродроме, погибли, заявили в ведомстве. Ещё четыре человека получили ранения. Несмотря на попытки ВСУ сорвать работу авиации, ВС РФ сегодня нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, подчеркнули в Минобороны.

В понедельник, 5 декабря, украинские вооружённые формирования с помощью беспилотников советского производства пытались нанести удары по военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях. Об этом заявили в Минобороны РФ.

ВС РФ перехватили БПЛА противника, добавили в ведомстве.

«Киевским режимом в целях выведения из строя российских самолётов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены», — сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Из-за падения и взрыва обломков реактивных беспилотников на российских аэродромах была повреждена обшивка корпуса двух самолётов.

Трое российских военнослужащих технического состава, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения, сообщили в Минобороны.

Ещё четверо военных получили ранения, их доставили в медучреждения.

При этом, несмотря на провокацию, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным объектам Украины.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать террористическим актом боевую работу российской дальней авиации, сегодня около 15:00 мск по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесён массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования», — отметил Конашенков.

Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов были поражены, добавили в МО РФ.

В результате массированного удара ВС РФ нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, а также иностранных вооружений и военной техники в районы боевых действий.

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Обстановка на направлениях СВО





В ходе утреннего брифинга 5 декабря в Минобороны России также отчитались о ситуации на направлениях специальной военной операции.

Так, на Купянском направлении ВС РФ нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной тактической группы ВСУ. Противник потерял 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Краснолиманском направлении российские военные сорвали попытку двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении двух населённых пунктов ЛНР. Потери противника за сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские подразделения продолжают успешно развивать наступление. За сутки были уничтожены более 70 украинских боевиков, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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На Южно-Донецком направлении подразделения ВСУ безуспешно пытались контратаковать в направлении населённого пункта Никольское в ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три пикапа.

Работа авиации, ракетных войск и артиллерии по объектам ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией были поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР, а также 72 артиллерийских подразделения в 193 районах.

У населённых пунктов Краматорск и Диброва в ДНР ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наёмников.

Истребительная авиация ВКС России сбила в воздухе украинские Су-25 и МиГ-29.

Также за сутки ВС РФ уничтожили десять украинских беспилотников в ДНР и Запорожской области.

Были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.