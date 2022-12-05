«В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва»: российские военные поразили точки дислокации иностранных наёмников
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пунктам дислокации наёмников, воюющих на стороне киевского режима. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников», — сказал Конашенков.
Также поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах. Вдобавок, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в ДНР — радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.
Кроме того, истребительная авиация ВКС России за последние сутки сбила в воздухе над Юрьевкой Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Зверево ДНР. Средствами ПВО были сбиты два вертолёта Ми-8, 10 беспилотников, а также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Обстановка на фронтах СВО
Как сообщил официальный представитель Минобороны, на Купянском направлении уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.
На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. Кроме того, неподалёку от Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Общие потери противника составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.
На Южно-Донецком направлении были отброшены на исходные позиции подразделения ВСУ, предпринявшие безуспешную попытку контратаки в направлении посёлка Никольское ДНР. Подверглись уничтожению до 30 боевиков, две боевые машины пехоты и три пикапа. Также возле Парасковиевки выведна из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», — рассказал Игорь Конашенков.
Террористическая опасность в Брянской области
Высокий уровень террористической опасности продлён в Брянской области на 15 суток, сообщила пресс-служба регионального правительства.
«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 5 декабря 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.
Впервые высокий уровень террористической опасности был введён в Брянской области с 11 по 25 апреля, после чего он неоднократно продлевался. Это связано с непрекращающимися обстрелами приграничных населённых пунктов региона.
Вопрос реабилитации раненых в ходе СВО
5 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере. Оно прошло под председательством замсекретаря СБ Сергея Вахрукова.
«Обсуждены вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции военнослужащих и лиц, приравненных к ним», — говорится в сообщении.
Кроме того, на заседании рассмотрели проблемы обеспечения населения и медицинских организаций лекарственными препаратами и медизделиями. В частности, подчёркнута необходимость внесения изменений в госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Развитие здравоохранения» в целях обеспечения ускоренного развития отечественных фармацевтических предприятий.
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