«В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва»: российские военные поразили точки дислокации иностранных наёмников

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии в Донецкой Народной Республике поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников, сообщили в Минобороны РФ. Также в ДНР уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300, а в Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ. Российские военные за минувшие сутки также сбили в воздухе Су-25 и МиГ-29, два вертолёта Ми-8 и 10 беспилотников воздушных сил Украины.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пунктам дислокации наёмников, воюющих на стороне киевского режима. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населённых пунктов Краматорск и Диброва Донецкой Народной Республики поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников», — сказал Конашенков.

Также поражены семь пунктов управления ВСУ в ДНР и Харьковской области, а также 72 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живой силе и военной технике в 193-х районах. Вдобавок, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в ДНР — радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300.

Кроме того, истребительная авиация ВКС России за последние сутки сбила в воздухе над Юрьевкой Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины в районе Зверево ДНР. Средствами ПВО были сбиты два вертолёта Ми-8, 10 беспилотников, а также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Обстановка на фронтах СВО

Как сообщил официальный представитель Минобороны, на Купянском направлении уничтожено 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На Красно-Лиманском направлении сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать в направлении Червонопоповки и Житловки ЛНР. Кроме того, неподалёку от Райгородка ЛНР уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Общие потери противника составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты, бронеавтомобиль и четыре пикапа.

На Южно-Донецком направлении были отброшены на исходные позиции подразделения ВСУ, предпринявшие безуспешную попытку контратаки в направлении посёлка Никольское ДНР. Подверглись уничтожению до 30 боевиков, две боевые машины пехоты и три пикапа. Также возле Парасковиевки выведна из строя радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия российских подразделений. За сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа», — рассказал Игорь Конашенков.

Террористическая опасность в Брянской области

Высокий уровень террористической опасности продлён в Брянской области на 15 суток, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 5 декабря 2022 года установлен высокий (жёлтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток», — говорится в сообщении.

Впервые высокий уровень террористической опасности был введён в Брянской области с 11 по 25 апреля, после чего он неоднократно продлевался. Это связано с непрекращающимися обстрелами приграничных населённых пунктов региона.

Вопрос реабилитации раненых в ходе СВО

5 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере. Оно прошло под председательством замсекретаря СБ Сергея Вахрукова.

«Обсуждены вопросы обеспечения техническими средствами реабилитации пострадавших в ходе специальной военной операции военнослужащих и лиц, приравненных к ним», — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании рассмотрели проблемы обеспечения населения и медицинских организаций лекарственными препаратами и медизделиями. В частности, подчёркнута необходимость внесения изменений в госпрограммы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и «Развитие здравоохранения» в целях обеспечения ускоренного развития отечественных фармацевтических предприятий.