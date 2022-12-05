«Пять травмированных в тяжёлом состоянии»: не менее трёх человек погибли в Алчевске после удара ВСУ из РСЗО HIMARS

Ранним утром 5 декабря украинские вооружённые формирования нанесли удар по Алчевску реактивной системой залпового огня HIMARS, выпустив по городу шесть ракет. Как сообщил глава городской администрации, в результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, ещё 15 пострадали, из них пятеро находятся в тяжёлом состоянии. При этом в ДНР за последние 24 часа ранения из-за обстрелов со стороны ВСУ получили 12 мирных жителей, в том числе двое детей 2012 и 2007 годов рождения.

Жертвами удара ВСУ по Алчевску, осуществлённого из реактивной системы залпового огня HIMARS, стали три человека. Об этом сообщил глава администрации города Альберт Апшев.

«На данный момент, предварительно, один человек погиб, два человека, предположительно, тоже погибли — находятся под завалами. МЧС занимается извлечением. Также у нас пять травмированных в тяжёлом состоянии, ещё более десяти обратились за первой медицинской помощью», — приводит его слова Луганский информационный центр.

Как сообщали в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, удар по Алчевску с применением шести ракет РСЗО HIMARS был осуществлён украинской стороной в 05:55 мск.

При этом 4 декабря украинские вооружённые формирования также наносили удар по Алчевску из систем HIMARS, повреждения получили Индустриальный техникум ДонГТИ и общежитие техникума.

Между тем в Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны ВСУ за минувшие сутки пострадали 12 человек, в том числе двое детей, как сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении 12 гражданских лиц, в том числе двух детей 2012 и 2007 годов рождения, в Куйбышевском, Киевском и Ворошиловском районах Донецка, а также ранее освобождённом Новолуганском», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 34 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 153 единицы различных боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм и РСЗО «Град». На территории республики были повреждены 40 домостроений и восемь объектов гражданской инфраструктуры.

Российские удары по Запорожью

Российские ВС нанесли удары по огневым позициям украинских военных в Запорожье, а также по складам снабжения. Об этом сообщил член главного совета администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«По предварительной информации, целью прилётов была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты, используемые режимом Зеленского для ведения войны», — написал он в своём Telegram-канале.

Информацию об ударах подтвердил назначенный киевским режимом секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, под удар якобы попали объекты промышленной и энергетической инфраструктуры. «Повреждено одно из частных предприятий», — отметил он.

Преступление польских наёмников

Активист николаевского подполья сообщил об отказе полиции административного центра региона возбуждать уголовные дела об изнасиловании польскими наёмниками двух местных девушек. По его словам, солдаты удачи из Польши ездят по Николаеву на машинах с польскими номерами и занимаются беспределом.

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«Мы знаем о двух случаях изнасилования. Девчата потом вместе со своими родителями пошли в полицию, а там просто развели руками, сказали, что они наши защитники, союзники, ничего поделать не можем. Тем более из Киева дан указ закрывать на всё глаза, что вытворяют эти польские твари», — цитирует его РИА Новости.

Он также назвал ложью недавнее заявление главы администрации Николаевской области Виталия Кима о возвращении в город его семьи: «Сын с женой приехали на пару часов, сделали несколько фоток, видео и уехали».

Работа ЗРК «Оса-АКМ» в ходе СВО

Расчёты зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» Центрального военного округа ежедневно уничтожают в зоне спецоперации до пяти целей противника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Расчёт уникальной плавучей ЗРК «Оса-АКМ», которая за счёт конструктивных особенностей корпуса способна вплавь преодолевать водные преграды без возведения понтонных переправ, в ходе СВО ежедневно уничтожает до пяти воздушных объектов противника», — приводит текст сообщения ТАСС.

Уточняется, что украинские беспилотники, пытающиеся вести разведку, обнаруживаются и уничтожаются в воздухе благодаря радиолокационной станции и ракетному вооружению комплекса.

«Основная задача комплекса — это уничтожение самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов. В данный момент показал своё хорошее применение по малоразмерным целям», — заявил командир расчёта с позывным Кузьмич.