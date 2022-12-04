С применением ракет HARM и артиллерии: ВСУ за сутки более 30 раз обстреляли территорию ДНР

В ДНР за минувшие сутки из-за обстрелов со стороны ВСУ ранения получили четыре мирных жителя, заявили в представительстве ДНР в СЦКК. Противник применял артиллерию и высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. В то же время четыре ракеты реактивной системы залпового огня HIMARS были выпущены украинскими вооружёнными формированиями по городу Алчевску Луганской Народной Республики.

Четыре мирных жителя Донецкой Народной Республики пострадали за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырёх гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и в ранее освобождённых Волновахе и Никольском», — говорится в сообщении.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 31 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ, которые выпустили 143 единицы артиллерийских и миномётных боеприпасов, а также использовали высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

«Под вражеским огнём оказались районы десяти населённых пунктов республики: столица город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Горловка (Никитовский район), Майорск, Озеряновка, Широкая Балка, Яковлевка, Минеральное, Каштановое, Ясиноватая», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов повреждено 14 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Калининском районе Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры.

Кроме того, в СЦКК ЛНР сообщили, что вооружённые формирования Украины выпустили по Алчевску четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS.

Зачистка от сил ВСУ

Пехотное подразделение 11-го полка Народной милиции ДНР при огневой поддержке танков Т-72Б3 и трофейного Т-64БВ продвинулось в освобождении посёлка Первомайское, где засели подразделения ВСУ.

Военкор RT Андрей Филатов опубликовал кадры, на которых запечатлено, как бойцы НМ ДНР зачищают жилые дома в населённом пункте. По его словам, штурм осложняется минимальным количеством слепых зон между узлами фортификации противника и наличием в домах развитых подвальных помещений.

«При штурме героически погиб боец 11-го полка с позывным Гид — во время прорыва в один из первых домов, который удерживали ВСУ. В последующем вся группировка националистов была ликвидирована. Подразделения ДНР приступили к зачистке следующих кварталов Первомайского, продвигаясь в западном направлении», — пояснил он.

Ситуация в ВСУ со слов военнопленных

Призванных на службу в Вооружённые силы Украины вместо боевой подготовки заставляли рыть окопы в попытке обмануть воздушно-космическую разведку России. Об этом заявили в разговоре с РИА Новости украинские солдаты, попавшие в плен.

«Окапывали Сумскую область, чтобы с воздуха было видно, что очень много позиций», — пояснил военнопленный Сергей Грицай, призванный по мобилизации, добавив, что в месте их дислокации «не было никого».

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Он также привёл слова украинского полковника по фамилии Козлов: «Рыть, рыть и рыть! Чем больше нароем, тем больше шансов на победу. Лопата — это ваша сила».

Ещё один военнопленный, Александр Павленко, подтвердил факт постоянного окапывания украинских войск. По его словам, его подразделение копало окопы в Бурынском районе Сумской области на третьей или четвёртой линии обороны. Он также оценил свой уровень военной подготовки на единицу из пяти, указав, что на полигоне был лишь два раза.

Другие украинские военнопленные также рассказывают, что их стрелковая подготовка сводилась к нескольким выстрелам на полигонах.

«Я стрелял один раз, получается. Четыре патрона пристрелочных — я вообще не попал никуда, семь раз просто в поле по мишени. И всё», — сказал военнопленный Александр Калиновский.

При этом, по словам украинца Олега Попова, командиры ВСУ обещали мобилизованным масштабную стрелковую подготовку. Он также указал, что весь процесс обучения военному делу проходил по советским учебникам.