В районе Краматорска: в Минобороны РФ заявили об ударе по двум пунктам дислокации иностранных наёмников

Два пункта временной дислокации иностранных наёмников поражены в районе Краматорска (ДНР), заявили в Минобороны РФ. Наряду с этим российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удары по трём пунктам управления противника, 74 артиллерийским подразделениям и двум складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ. На ряде направлений специальной военной операции успешно отражены атаки украинских военных.

Вооружённые силы РФ в ходе спецоперации поразили два пункта расположения иностранных наёмников, заявили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Краматорск Донецкой Народной Республики поражены два пункта временной дислокации иностранных наёмников», — подчеркнул в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по трём пунктам управления противника, расположенным на территории ДНР и в Харьковской области. Поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195 районах.

Кроме того, в ДНР поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В Харьковской и Запорожской областях уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито десять украинских беспилотников. Наряду с этим перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении предотвращена попытка атаки противника. Российские войска нанесли по ВСУ упреждающий удар армейской авиацией, а также артиллерией и тяжёлыми огнемётными системами. Уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортёра и четыре пикапа.

Минобороны РФ — о ходе специальной военной операции на Украине

Кроме того, на Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях нескольких населённых пунктов Луганской Народной Республики. Подразделения противника были остановлены и рассеяны в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии. Противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак».

На Донецком направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить положение своих войск в районах Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки. В результате нанесённого огневого поражения за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, два танка и пять боевых бронированных машин, добавили в МО РФ.

В свою очередь, на Южно-Донецком направлении противник предпринимал попытки контратаковать, однако подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции ударами штурмовой авиации и огнём артиллерии. Противник потерял более 40 военных убитыми и ранеными. Наряду с этим уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Глава Росгвардии посетил ЛНР

Глава Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Луганской Народной Республике.

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В ходе визита Золотов проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия службы и быта сотрудников и военнослужащих ведомства. Он также побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением и техникой.

Главе Росгвардии также продемонстрировали трофейную боевую технику, вооружение и экстремистскую литературу, которая использовалась ВСУ в пропагандистских целях.

Помимо этого, Золотов вручил росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО, государственные награды, среди которых ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством», медали Суворова и медали «За отвагу».

Схрон с минами ВСУ в Херсонской области

Главное управление МВД по Херсонской области сообщило об обнаружении схрона ВСУ с минами и гранатами на территории региона.

Как следует из публикации, сотрудники полиции обнаружили тайник при проверке оперативной информации о незаконном хранении оружия и боеприпасов в окрестностях одного из посёлков области.

Уточняется, что в тайнике находилось 12 противопехотных мин ОЗМ-72 со взрывателями, четыре артиллерийских выстрела калибра 152 мм и граната РГД-5. Отмечается, что боеприпасы изъяты, проводится проверка.