Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

В российском Минобороны сообщили, что ВС России отразили атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении.

«Противник предпринимал попытки контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики... Подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции», — сказано в сводке ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 40 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР.