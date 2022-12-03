Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

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В российском Минобороны сообщили, что ВС России отразили атаки украинских военных на Южно-Донецком направлении.
Минобороны: ВС России отразили атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Противник предпринимал попытки контратаковать в районах населённых пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское Донецкой Народной Республики... Подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции», — сказано в сводке ведомства.

Отмечается, что потери ВСУ составили более 40 человек убитыми и ранеными.

Кроме того, уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

В Минобороны также сообщили, что российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР.

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