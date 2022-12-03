Российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка в ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

РИА Новости

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«На Краснолиманском направлении пресечена попытка ВСУ атаковать в направлениях населённых пунктов Коломыйчиха и Житловка», — говорится в заявлении. Отмечается, что ВС России уничтожили более 30 украинских военных, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак». Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили попытку атаки украинских военных на Купянском направлении в Харьковской области.