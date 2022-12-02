Минобороны: ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

В российском Минобороны сообщили, что ВС России предотвратили попытку атаки украинских военных на Купянском направлении в Харьковской области.

«Сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населённого пункта Котляровка Харьковской области», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

1 декабря в Минобороны также сообщали, что российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении.