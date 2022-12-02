Минобороны: ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении

Короткая ссылка
В российском Минобороны сообщили, что ВС России предотвратили попытку атаки украинских военных на Купянском направлении в Харьковской области.
Минобороны: ВС России сорвали атаку ВСУ на Купянском направлении
  • РИА Новости

«Сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населённого пункта Котляровка Харьковской области», — сказано в сводке ведомства.

Уточняется, что за сутки российские военные уничтожили более 50 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

1 декабря в Минобороны также сообщали, что российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить