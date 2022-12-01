ВС России сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

В Минобороны России заявили, что российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении.

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Также сообщалось, что Вооружённые силы России поразили в Харьковской области взвод артиллерийских систем М777 американского производства.