ВС России сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские войска сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении.
ВС России сорвали попытку ВСУ атаковать на Купянском направлении
  • РИА Новости

«На Купянском направлении упреждающим огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем, ударами армейской авиации сорвана попытка противника атаковать в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть танков, пять боевых бронированных машин и четыре бронеавтомобиля», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Также сообщалось, что Вооружённые силы России поразили в Харьковской области взвод артиллерийских систем М777 американского производства.

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