Балицкий заявил, что российские военные удерживают рубежи в Запорожской области

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы при необходимости идти в наступление в регионе.
Балицкий заявил, что российские военные удерживают рубежи в Запорожской области
  • РИА Новости

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Балицкого, во всех городах, которые находятся рядом с линией соприкосновения, работают администрации и социальные объекты.

Ранее Балицкий сообщил, что информация украинских СМИ о заходе ВСУ в город Пологи Запорожской области является ложной.

Кроме того, стало известно, что группа российских САУ «Акация» уничтожила артиллерийские позиции ВСУ на Запорожском направлении.

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