РИА Новости: российские «Акации» уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

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Группа российских САУ «Акация» уничтожила артиллерийские позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Как сообщает РИА Новости, подразделениям поставили задачу поразить ствольное орудие.

«Выехали двумя расчётами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена... Сегодня уничтожили вражескую артиллерию», — заявил командир артподразделения.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по административному зданию в пригороде подконтрольного Киеву Запорожья.

Уточняется, что удар пришёлся по объекту, где находилось расположение украинских боевиков.

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