РИА Новости: российские «Акации» уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Группа российских САУ «Акация» уничтожила артиллерийские позиции ВСУ на Запорожском направлении.

Как сообщает РИА Новости, подразделениям поставили задачу поразить ствольное орудие.

«Выехали двумя расчётами, заняли огневую позицию. Цель наблюдалась с квадрокоптера. Отстрелялись, цель была поражена... Сегодня уничтожили вражескую артиллерию», — заявил командир артподразделения.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по административному зданию в пригороде подконтрольного Киеву Запорожья.

Уточняется, что удар пришёлся по объекту, где находилось расположение украинских боевиков.