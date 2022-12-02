«Уничтожено административное здание»: в Запорожской области заявили об ударе ВС РФ по подконтрольной Киеву части региона

Российские военные нанесли удар по административному зданию в пригороде подконтрольного Киеву Запорожья, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, удар пришёлся по объекту, где находилось расположение украинских боевиков. В ЛНР тем временем заявили о панических настроениях в рядах ВСУ на фоне успехов российских войск на Артёмовском направлении.

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские военные нанесли удар по расположению украинских войск в южной части пригорода Запорожья.

«Минувшей ночью уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья, где находилось расположение боевиков Зеленского», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Рогова, прямым попаданием также уничтожена одна из подстанций в самом Запорожье.

Отметим, что власти подконтрольной Киеву части Запорожья также сообщили об ударе по местным объектам промышленной и энергетической инфраструктуры.

Панические настроения в рядах ВСУ

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что из-за отсутствия директивы эвакуироваться из Артёмовска среди офицеров ВСУ наблюдаются панические настроения.

Он отметил успехи российских военных в этом направлении, тогда как положение ВСУ ухудшается. Как полагает Марочко, есть все основания для подготовки эвакуации пункта управления войсками в более безопасное место.

«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что, в свою очередь, вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — написал Марочко в Telegram.

Отметим, что ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях в ДНР. Он также заявил, что российские подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки.

Марочко также прокомментировал ситуацию, которая сложилась на фоне высказываний председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях украинских войск. Напомним, в её заявлении говорилось, что «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации. Позднее ЕК удалила эти данные.

По словам Марочко, сложившаяся ситуация негативно отразилась на морально-психологическом состоянии ВСУ.

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«Возросло количество саботажей, самовольного оставления позиций, пререканий с командованием и неуставных взаимоотношений. Также увеличились факты употребления наркотических и алкогольных веществ», — рассказал Марочко.

По его словам, отмечается резкий рост социального напряжения в украинском обществе.

Помимо прочего, Марочко рассказал о репрессиях украинской стороны в подконтрольных Киеву населённых пунктах ЛНР.

«В населённых пунктах Невский и Макеевка (оккупированная часть ЛНР) идут массовые репрессии. Представители СБУ начали арестовывать мирных граждан «за пособничество ВС РФ» лишь только за то, что люди получали гуманитарную помощь, и социальные выплаты», — заявил Марочко.

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Согласно приведённым им данным, поводом для ареста также может послужить наличие родственников на свободной территории ЛНР и других регионов России.

Обстрелы ДНР и ЛНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что за истёкшие сутки зафиксирован 31 факт ведения огня со стороны ВСУ.

При обстрелах противник применял реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также миномёты калибра 120 мм и танки. В общей сложности выпущено 162 единицы различных боеприпасов.

Под обстрелами оказались Донецк, Зайцево, Ясиноватая, Яковлевка и другие населённые пункты республики. Погиб один человек, ранены пятеро. Кроме того, повреждены 28 домов и 13 объектов гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что за истёкшие сутки зафиксирован обстрел населённого пункта Сватово.

Противник применял РСЗО HIMARS, выпущено три ракеты. В результате повреждено остекление здания бывшего железнодорожного депо.