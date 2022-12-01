Пушилин сообщил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях в ДНР.
Пушилин сообщил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях
  • РИА Новости

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале. 

«Успехи есть и на Марьинском направлении, и на Артёмовском направлении», — сказал Пушилин.

Также Пушилин заявил, что российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Артёмовском направлении Вооружённые силы России существенно продвинулись, достигнут огневой контроль всех основных дорог.

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