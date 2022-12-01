Пушилин сообщил об успехах российских войск на Артёмовском и Марьинском направлениях
- РИА Новости
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
«Успехи есть и на Марьинском направлении, и на Артёмовском направлении», — сказал Пушилин.
Также Пушилин заявил, что российские подразделения сжимают кольцо вокруг Авдеевки в ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что на Артёмовском направлении Вооружённые силы России существенно продвинулись, достигнут огневой контроль всех основных дорог.