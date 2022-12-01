В ДНР сообщили о существенном продвижении сил на Артёмовском направлении
- РИА Новости
«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — цитирует его ТАСС.
Также на этом направлении фиксируется отвод тяжёлой техники ВСУ, отметил Кимаковский.
Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на Краматорское направление.
При этом с окончательной зачисткой в Курдюмовке появляется выход на артёмовскую трассу, что позволит перекрыть пути снабжения для основной украинской группировки.
Об освобождении посёлка Курдюмовка стало известно 30 ноября.