В ДНР сообщили о существенном продвижении сил на Артёмовском направлении

На Артёмовском направлении Вооружённые силы России существенно продвинулись, достигнут огневой контроль всех основных дорог. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьёв Live».

«В этом направлении более существенное продвижение, потому что здесь мы уже полностью контролируем [ситуацию], у нас огневой контроль всех основных дорог, и противнику, особенно в последнее время, приходилось перемещать свои подразделения, маневрировать своими силами и средствами фактически по полям», — цитирует его ТАСС.

Также на этом направлении фиксируется отвод тяжёлой техники ВСУ, отметил Кимаковский.

Как отмечал врио главы ДНР Денис Пушилин, освобождение Дзержинска и Артёмовска откроет дорогу на Краматорское направление.

При этом с окончательной зачисткой в Курдюмовке появляется выход на артёмовскую трассу, что позволит перекрыть пути снабжения для основной украинской группировки.

Об освобождении посёлка Курдюмовка стало известно 30 ноября.