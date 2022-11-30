Пушилин: освобождение Курдюмовки и Андреевки перекроет пути снабжения ВСУ

Освобождение населённых пунктов Андреевка, Курдюмовка и Перше Травня позволяет полностью отрезать ВСУ от путей снабжения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Перше Травня и Андреевка — это очень важные окрестности Артёмовска.

«С окончательной зачисткой в Курдюмовке... полностью появляется выход уже на артёмовскую трассу, соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — цитирует Пушилина ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.

Пушилин также заявил, что российские военные наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике.