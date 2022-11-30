Пушилин: освобождение Курдюмовки и Андреевки перекроет пути снабжения ВСУ
- РИА Новости
Он отметил, что Перше Травня и Андреевка — это очень важные окрестности Артёмовска.
«С окончательной зачисткой в Курдюмовке... полностью появляется выход уже на артёмовскую трассу, соответственно, перекрывает пути снабжения для основной украинской группировки», — цитирует Пушилина ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска полностью освободили Андреевку в Донецкой Народной Республике.
Пушилин также заявил, что российские военные наступают на нескольких направлениях в Донецкой Народной Республике.